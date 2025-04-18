Suudi Arabistanlılar, Avrupa'ya artık vizesiz gidecek

Avrupa Birliği, Suudi Arabistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat edebilmesi için düzenleme hazırlıyor.

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Avrupa Birliği (AB), Körfez ülkeleriyle diplomatik ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. AB'nin Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman’dan sorumlu büyükelçisi Christophe Farnaud, Körfez medyasına yaptığı açıklamada, Suudi vatandaşlarına yönelik vize muafiyetinin yakın zamanda yürürlüğe girebileceğini duyurdu.

SCHENGEN’E VİZESİZ GİRİŞ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Büyükelçi Farnaud, Avrupa Birliği’nin Suudi Arabistan vatandaşlarını kapsayan vize serbestisi düzenlemesi üzerinde çalıştığını belirtti. Söz konusu düzenleme hayata geçtiğinde, Suudi vatandaşları 27 AB ülkesini kapsayan Schengen Bölgesi’ne vizesiz olarak giriş yapabilecek.

Farnaud, bu adımın Avrupa Komisyonu’nun geçen yıl kabul ettiği çok girişli Schengen vizesi düzenlemesinin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti. Söz konusu düzenleme, kısa süreli seyahatler için Körfez ülkeleri vatandaşlarına kolaylaştırılmış vize erişimi sağlamıştı.

5 YILLIK TEK VİZE DÖNEMİ BAŞLAMIŞTI

Nisan 2024'te yürürlüğe giren uygulamayla Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Umman vatandaşları, 5 yıl geçerli tek bir vizeyle Avrupa ülkelerine birden fazla kez seyahat etme hakkına sahip olmuştu. Bu vize kolaylığı, turizm ve iş amaçlı ziyaretleri kapsıyor ve Körfez ülkeleriyle AB arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyordu.