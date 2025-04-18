Cumhuriyetçi senatörden Trump itirafı: “Hepimiz korkuyoruz”

Cumhuriyetçi Senatör Murkowski, Trump’ın politikalarına karşı ses çıkarmaları halinde “siyasi misilleme” olasılığı konusunda kendilerinin de korktuğunu söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump Ocak 2025’te resmen ikinci kez göreve geldiğinden bu yana ekonomiden dış politikaya bir dizi tartışmalı adım atarken, kendi partisinden bir Kongre üyesi, Cumhuriyetçi Partili siyasetçilerin kendilerinin de bu adımlar karşısında ses çıkarma konusunda endişeli olduklarına işaret etti.

Trump gibi Cumhuriyetçi Partili olan Senatör Lisa Murkowski, hafta başında yaptığı bir açıklamada, Trump’tan gelebilecek olası bir “siyasi misillemenin” gümrük vergisi tarifeleri, başkanlık kararnameleri ve federal kurumlara yapılan ödenek ve fon kesintileri gibi meselelere dair konuşma konusunda kendisini endişelendirdiğini anlattı. Alaska’da kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ile bölgenin önde gelen liderlerini bir araya getiren bir zirvede konuşan Senatör Murkowski, “Hepimiz korkuyoruz” dedi.

“BEN DE SESİMİ KULLANMA KONUSUNDA KAYGILIYIM”

“Bunun oldukça açık bir ifade olduğuna” işaret eden Murkowski, “Ancak daha önce hiç olmadığımız bir zamanda ve yerdeyiz. Size söylüyorum; ben kendim de çoğu zaman kendi sesimi kullanma konusunda çok kaygılıyım. Çünkü misilleme gerçek ve bu doğru bir şey değil” değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers ise yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın (verdiği) tek karşılık Amerika halkı için başarı ve tarihi kazanımlardır” dedi.

Anchorage Daily News haber sitesinin yayınladığı bir videoya yansıyan ve ABD basınına dün yansıyan Murkowski’nin görüşleri, Trump ve danışmanları tarafından uygulanan politika değişiklikleri konusunda korku duyan kişilere ne söyleyeceği sorusuna yanıt olarak dile getirilmişti.

Murkowski, Cumhuriyetçi Parti içinde Trump’ın politikalarını eleştirmeye istekli olan birkaç senatörden biri olarak öne çıkıyor. Trump’ın Senato’daki ikinci azil davasında altı diğer Cumhuriyetçi ile birlikte “evet” oyu veren siyasetçi, üç ay önce yapılan seçimde Trump’ın desteklediği adayı geride bırakmayı başarmıştı.