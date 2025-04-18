Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder sağlığına ilişkin bilinmeyen detayları açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in ailesinden Ali Önder son sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi. Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'in elini tutmaya çalıştığını söyleyen Ali Önder, "Laboratuvar değerleri anlamında doktorların da olumlu gördüğü değişiklikler var” dedi.

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15 Nisan gece saat 22.00 sıralarında aort genişlemesi sonucunda kalp krizi geçiren ve 12 saat süren bir ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kardeşi paylaştı. Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'in durumunda olumlu gelişmeler olduğunu belirten kardeşi Ali Önder, yoğun bakıma girip onu gördüğünü söyledi.

Ali Önder şu bilgileri paylaştı:

-“Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alındıktan sonra oluşan tabloda genel olarak olumsuz bir şey yok. Olumlu yöne nüans da olsa farklılıklar var. Laboratuvar değerleri anlamında doktorların da olumlu gördüğü değişiklikler var. Ümidimiz bu tablonun daha iyi değerlere kavuşmasıdır”

Kızı Ceren'in elini tutmaya çalıştı

-“Yeğenim babasıyla görüştüğünde tepki vermiş. Ağabey kısıtlı da olsa yeğenime bir tepki vermiş. Elini tutmaya gayret etme ya da sıkma gibi…”

İnanılmaz bir ilgi var

-“Burada sanki dünya partisi ya da dünyanın ailesi gibi bir durum var. Toplumun siyasi ve değişik kültürlere sahip birçok farklı katmanından, illerinden, bölgelerinden yani benim alışık olmadığım çok farklı kesimlerden inanılmaz bir ilgi var. Bir de şunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz: Bu temenniler, dilekler, dualar çok samimi ve içten.

Abim bu sayede iyileşecek

-Trafik ve ulaşım anlamında bu hastane İstanbul’un en keşmekeş yerinde bulunuyor. Fakat buna rağmen buraya çok sayıda insan geldi. Bu ilgiyi gösteren tüm insanlara minnet ve şükran duyuyoruz. Çünkü bizim yaptığımız bir şey yok. Abim iyileşirse, bu dilekler ve temenniler sayesinde iyileşecektir” diye belirtti.

Erdoğan bizzat talimat vermiş

Olayın duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapılması gerekenlere ilişkin “talimat” verdiğini belirten Ali Önder, İstanbul Valisi’nin de kendileriyle ilgilendiğini söyledi.