Sırrı Süreyya Önder eşi kimdir aslen nereli Türk mü? Kızı Ceren Kandemir'in eşi ve torunu

Sırrı Süreyya Önder 1962 Adıyaman doğumludur ve aslen Türkmen kökenli bir aileye mensuptur. Alevi olmayan Sırrı Süreyya Önder , Risale-i Nur eğitimi almış. Sırrı Süreyya Önder sadece bir kez evlendi ancak şu anda evli değil boşanmış. Sırrı Süreyya Önder'in boşandığı eşinin ismi Halide Tülay Demirsöz... Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'in eşi ise bir reklamcı... Sırrı Süreyya Önder'in ailesi ve torunuyla ilgili detaylar şöyle...

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İSTANBUL DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i partisinden dolayı herkes Kürt kökenli sansa da o aslında kendi deyimiyle Kürt mahallesinde doğmuş bir Türkmen... 62 yaşındaki Sırrı Süreyya Önder'in babası Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman kurucusu ve il başkanıydı. Sırrı Süreyya Önder'in solculuğu babasından gelirken, babasının 8 yaşında ölmesinden sonra dayısının yanında büyümüştür.

Sırrı Süreyya Önder Alevi mi ailesi kardeşleri

Alevi kökenli olmayan Sırrı Süreyya Önder dayısı Nurculuk hareketinin kurucusu Said-i Nursi'nin "talebesiydi. Dayı, Sırrı Süreyya Önder'e de çocukluğunda Risale-i Nur eğitimi vermiş.

Sırrı Süreyya Önder'in 4 kardeşi var. Yukardaki fotoğrafta yer alan küçük kardeşi Ali Önder... Sinema kariyerine kadar Sırrı Süreyya Önder, lastik tamirciliğinden mevsimlik işçiliğe kadar bir çok iş yapmıştır.

Sırrı Süreyya Önder Kürt mü Türkmen kökeni

Sırrı Süreyya Önder'in babası Türkmen bir aileye mensuptu. Sırrı Süreyya Önder, 2014'teki Çankaya resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'e "Siz nerelisiniz?" diye sorunca Önder, "Adıyamanlıyım, Çok afedersiniz Türküm, tedavi oluyorum" yanıtını vermişti.

Sırrı Süreyya Önder'in eğitimi

Sırrı Süreyya, anlatımına göre, orta öğretim yıllarında, babasından kalan bazı edebiyat kitaplarını bulup okumaya başlamasıyla sol fikirlere yöneldi.

Gençliğinde devrimci, sosyalist gruplar içinde yer aldı. 1978 yılında Adıyaman Lisesi'nde öğrenciyken Maraş Katliamı'nı protesto için düzenlenen bir gösteriye katıldığı için tutuklandı. Bu ilk tutuklanması olacaktı. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne giren Sırrı Süreyya Önder, 12 Eylül 1980 darbesi olduğunda 18 yaşındaydı ve yolu bir kez daha cezaevine düştü.

Sırrı Süreyya filmleri

Mamak Cezaevinde yatan Sırrı Süreyya Önder hapisten çıkınca kamyon şoförlüğü dahil çeşitli işlerde çalıştı. Bir dönem yurt dışında kalan Sırrı Süreyya Önder kariyerini sinema ile yaptı. Barış Pirhasan'ın senaryo kursuna katıldıktan sonra senaryo yazarlığına yoğunlaştı. 2006'da "Beynelmilel" filminin senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini yaptı.

2008'de "O… Çocukları" filminin senaryosuna yazan Sırrı Süreyya Önder,

"Emret Komutanım", "Sis ve Gece", "Ada: Zombilerin Düğünü", "F Tipi Film", "Ejder Kapanı", "Mar", "Düğün Dernek" ve "Yeraltı" gibi filmlerde de senarist, yönetmen, senaryo danışmanı ve oyuncu olarak yer aldı.

Sırrı Süreyya Önder evli mi eşi kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, 1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile evlenmiştir. Ancak bu evlilik uzun sürmemiş ve çift bir süre sonra yollarını ayırmıştır. Sırrı Süreyya Önder sonrasında bir daha evlenmemiştir. Bu evlilikten Ceren Önder adını verdiği bir kızı bulunmaktadır.

Sırrı Süreyya'nın kızı Ceren Önder Kandemir kimdir eşi ne iş yapıyor?



Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Kandemir Önder, 1 Aralık 1991 tarihinde İstanbul Şişli’de doğdu. Ceren Önder Kandemir, 2015 yılında Emre Abay Kandemir ile evlendi. Eşi Emre Abay Kandemir, reklamcılık sektöründe çalışıyor.

Ceren Önder Kandemir ne iş yapıyor?

34 yaşında olan Ceren Önder Kandemir, babasının edebi yönünü almış. Şair olan Ceren Önder'in Ayıp Payı ismini taşıyan bir şiir kitabı bulunuyor.

Sırrı Süreyya Önder'in torunu

Sırrı Süreyya Önder'in Can isminde ona hayli düşkün olan bir erkek torunu bulunuyor.