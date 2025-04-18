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O Ses Türkiye bitti mi? Boykot çağrısı TV 8'i karıştırdı flaş karar

O Ses Türkiye bitti mi? Boykot çağrısı TV 8'i karıştırdı flaş karar

TV8'de her cumartesi ekrana gelen O Ses Türkiye, son iki haftadır ekranlarda yer almayınca programın akıbeti merak edildi.

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Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye, iki haftadır ekrana gelmiyordu. Programın, bazı jüri üyelerinin boykot çağrılarına destek verdiği gerekçesiyle yayınlanmadığı öne sürüldü. TV8 yetkilileri tarafından iddialar yalanlanarak, yarışmanın 19 Nisan Cumartesi akşamı yeni bölümüyle yeniden ekranlarda olacağı belirtildi.

Yerine Survivor: All Star - Gönüllüler yayınlanması ve yayın akışında programın bulunmaması, sosyal medyada “O Ses Türkiye yayından kaldırıldı” iddialarını beraberinde getirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; iddiaların arka planında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada başlatılan boykot çağrıları yer aldı.

Bu boykot çağrılarına programın bazı jüri üyelerinin destek vermesi, O Ses Türkiye’nin yayınlanmamasının siyasi bir tavırla ilişkili olduğu yönündeki iddiaları artırdı.

Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

TV8 yetkililerinden edinilen bilgilere göre, O Ses Türkiye 19 Nisan Cumartesi akşamı yeni bölümüyle yeniden ekranlarda olacak.

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