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Sendikaların 1 Mayıs kararı belli oldu

Sendikaların 1 Mayıs kararı belli oldu

1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşıyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bu yıl 1 Mayıs'ı İstanbul Kadıköy'de kutlayacaklarını açıkladı.

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1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl İstanbul Kadıköy'de kutlanacak. DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği temsilcileri kararlarını açıklamak için Beşiktaş'ta toplandı.

Sendikaların isteği Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamaktı. Ancak İstanbul Valiliği bu talebi kabul etmedi.

Sendikalar 1 Mayıs'ın Kadıköy Meydanı'nda kutlanacağını açıkladı, vatandaşları Kadıköy'e davet etti.

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