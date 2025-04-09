Somer Şef MasterChef'ten kovuldu mu? 'Boykot günü' restoranını kapatmıştı!
CHP liderinin boykot çağrılarının ardından 2 Nisan Çarşamba günü 'boykot günü' ilan edilmiş ve alışveriş yapılmaması istenmişti. Ünlü şef Somer Sivrioğlu da o gün restoranını kapatmıştı. Ünlü şefin bu hamlesinin MasterChef'ten kovulmasına sebep olduğunu konuşuluyordu. Somer Sivrioğlu MasterChef yarışmasından gönderildi mi? İşte yanıtı...
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te uzun yıllardır jüri üyeliği yaparak adını geniş kitlelere duyuran Somer Şef, Türkiye'de restoran açmıştı.
Restoranını 2 Nisan'da kapattığını duyuran MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun boykot paylaşımı yüzünden Acun Ilıcalı ile arasının açıldığı, yarışmadan kovulduğu iddiası gündeme geldi.
Sivrioğlu paylaşımı ile iddiaları yalanladı. Somer Şef'in menajeri aracılığıyla bir açıklama gündeme geldi.
2 Nisan boykot gününde "We are closed" paylaşımı yapan Sivrioğlu, "Genel protestoyu desteklemiyorum, boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum" dedi.