Nevşin Mengü'den CHP kulisi: Ters teptiği tespiti yapılmış

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP'nin boykot kararıyla ilgili edindiği kulis bilgisini paylaştı. Mengü "benim de aldığım bilgi var. CHP'nin kendi içinde yaptığı değerlendirmelerde boykotun bir noktada ters teptiği tespiti yapılmış" dedi.

İBB soruşturmasına tepki göstermediği gerekçesiyle CHP'nin bazı markalara boykot kararı tartışılmaya devam ediyor.

Araştırma şirketlerinin anketlerinde de olumlu karşılanmayan boykotun, CHP içinde de eleştiri konusu olduğu ortaya çıktı.

Kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Nevşin Mengü, "Benim de aldığım bilgi var. CHP'nin kendi içinde yaptığı değerlendirmelerde boykotun bir noktada ters teptiği tespiti yapılmış." dedi.

En son mitingteki konuşmasında boykotun sınırlı olduğunu söyleyen Özgür Özel'e dikkat çeken Mengü, boykot kararının alındığı ilk günlerde tutulduğunu belirtti.

Mengü, Espressolab ile ilgili "Sordum soruşturdum hükümetle bağlantısı olan aile değil. Boykot konusunda da Özgür Özel'in söylediği 'orada burada listeler dolaşıyor ama alakamız yok falan' diye konuyor. Boykot meselesini hedefe yönelik tutmazsanız bu sefer etkisi kalmıyor başka yere gidiyor. Tutarsız, öfkenin nereye yöneltildiği belli olmayan yıkıcı bir şey gibi görünüyor kamuoyu nezdinde." ifadelerini kullandı.