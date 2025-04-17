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Sancaktepe'de su borusu patladı fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı

Sancaktepe'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait patlayan borudaki suyun fışkırarak metrelerce yükseğe çıkması cep telefonuyla kaydedildi.

Yunus Emre Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nin altından geçen su borusu bilinmeyen nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle borudan geçen tazyikli su metrelerce yükseğe çıkarak caddeye aktı.

Bölgeye sevk edilen İSKİ görevlileri çalışma yaparak suyu kesti.

Suyun patlayan borudan metrelerce yükseğe fışkırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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