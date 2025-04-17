Tarkan annesi Neşe Tevetoğlu'nun tabutunu taşıdı cenaze aracında ağladı
Tarkan kalp krizi geçirip yaşama veda eden annesini toprağa verdi. Cenaze boyunca metanetli duran Tarkan cenaze aracına binince gözyaşlarını tutumadı.
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.
Tevetoğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirildi. Tarkan camiiye annesinin naaşını taşıyan cenaze aracıyla geldi.
Cenaze töreninin gerçekleşeceği Maltepe Cumhuriyet Camii ve çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı. Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı, yakınları yalnız bırakmadı.
Cenaze töreni boyunca metanetini koruyan Tarkan, cenaze aracına bindiği anda gözyaşlarına boğuldu.
Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.