BIST 9.395
DOLAR 38,10
EURO 43,59
ALTIN 4.083,23
YEREL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci bir kaza meydana geldi. Otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişinin yaralı olduğu bildirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Beykoz mevkisinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 KNH 957 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 DHH 932 plakalı tıra arkadan çarptı.

Araçlarıyla yolda ilerleyen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sancaktepe'de su borusu patladı fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı
Sancaktepe'de su borusu patladı fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı
Rasim Ozan Kütahyalı ortalığı karıştırdı Şamil Tayyar 'bunları toplayacaksın' deyip...
Rasim Ozan Kütahyalı ortalığı karıştırdı Şamil Tayyar 'bunları toplayacaksın' deyip...
Cevdet Yılmaz'dan Sırrı Süreyya Önder haberi: Kızının söylediği güzel bir şey var
Cevdet Yılmaz'dan Sırrı Süreyya Önder haberi: Kızının söylediği güzel bir şey var
Nevşin Mengü'den CHP kulisi: Ters teptiği tespiti yapılmış
Nevşin Mengü'den CHP kulisi: Ters teptiği tespiti yapılmış
Kalp krizi öncesi Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüsü sarma ve güveç yerken...
Kalp krizi öncesi Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüsü sarma ve güveç yerken...
"Narkokapan-Ankara" operasyonunda 525 şüpheli gözaltına alındı
"Narkokapan-Ankara" operasyonunda 525 şüpheli gözaltına alındı
Cem Küçük'ün Berkay Gezgin iddiası olay oldu Barış Yarkadaş 'yok daha neler' dedi
Cem Küçük'ün Berkay Gezgin iddiası olay oldu Barış Yarkadaş 'yok daha neler' dedi
Ahmet Hakan'dan Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiasına tepki: Şarlatan
Ahmet Hakan'dan Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiasına tepki: Şarlatan
Hadi Özışık ve Ersoy Dede'den çarpıcı anket değerlendirmesi
Hadi Özışık ve Ersoy Dede'den çarpıcı anket değerlendirmesi
Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Kartal ve Pendik yolları arasındaki fark sosyal medyada gündem oldu
Kartal ve Pendik yolları arasındaki fark sosyal medyada gündem oldu
Antalya'da bebeğini camdan atıp öldürdü! İşte o anne
Antalya'da bebeğini camdan atıp öldürdü! İşte o anne