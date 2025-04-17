Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci bir kaza meydana geldi. Otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişinin yaralı olduğu bildirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Beykoz mevkisinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 KNH 957 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 DHH 932 plakalı tıra arkadan çarptı.

Araçlarıyla yolda ilerleyen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor.