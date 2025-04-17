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Kabe manzaralı otelin balkonunda namaz! Mimarisi tepki çekti

Kabe manzaralı olduğu belirtilen bir otelin balkonundan çekilen videoda, kutsal mekanın dev yapılar arasında neredeyse görünmemesi sosyal medyada tepki çekti. Yayıncı Leyla Akkuş’un özel izinle balkondan akşam namazı kıldığı anları paylaşması, otelin yüksekliği ve konumuyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Tartışmalara konu olan yüksekliği ve konumuyla eleştirilen Kabe manzaralı otelin balkonundan dikkat çeken görüntüler geldi.

Yayıncı Leyla Akkuş’un paylaştığı videoda, akşam namazını Kabe manzaralı otelin balkonunda kılmak için özel izin aldıkları anlar yer aldı.

KABE ZOR GÜRNÜYORDU

Ancak videoda dikkat çeken detay, Kabe’nin manzara vaadine rağmen balkondan neredeyse zor seçilmesiydi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Devasa yapının ardına gizlenen kutsal mekan, kadraja güçlükle girerken, otelin mimari konumu bir kez daha sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.

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