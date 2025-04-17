Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in son durumu ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, 'Şimdiye kadar büyük bir direnç gösterdi.' dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin, "Yoğun bakımda mücadele ediyor. Şimdiye kadar büyük bir direnç gösterdi. Bu ameliyat büyük bir ameliyat. Onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Onun için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.