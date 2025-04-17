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GÜNCEL

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada skandal görüntü

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanın en üst katındaki dairenin iki odasının dış duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın en üst katındaki dairenin 2 odasının duvarı olmadığı ortaya çıktı.

Cihangir Mahallesi Uygun Sokak'taki 5 katlı bina kentsel dönüşüm projesi kapsamında alınan yıkım kararı nedeniyle iş makineleri yardımıyla yıkıldı.

Yıkımı yapılan binaya bitişik 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin 2 odasının duvarının olmadığı anlaşıldı.

Dairenin bir bölümünün açıkta kaldığını görenler şaşkınlık yaşadı.

Ev sahibinin odaları dairesine sonradan eklediği öğrenildi.

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