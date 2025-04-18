Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder son sağlık durumunu açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in ailesinden Ali Önder son sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi. Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'in elini tutmaya çalıştığını söyleyen Ali Önder, "Laboratuvar değerleri anlamında doktorların da olumlu gördüğü değişiklikler var” dedi.

15 Nisan gece saat 22.00 sıralarında aort genişlemesi sonucunda kalp krizi geçiren ve 12 saat süren bir ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kardeşi paylaştı. Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'in durumunda olumlu gelişmeler olduğunu belirten kardeşi Ali Önder, yoğun bakıma girip onu gördüğünü söyledi.

Ali Önder şu bilgileri paylaştı:

-“Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alındıktan sonra oluşan tabloda genel olarak olumsuz bir şey yok. Olumlu yöne nüans da olsa farklılıklar var. Laboratuvar değerleri anlamında doktorların da olumlu gördüğü değişiklikler var. Ümidimiz bu tablonun daha iyi değerlere kavuşmasıdır”

Kızı Ceren'in elini tutmaya çalıştı

-“Yeğenim babasıyla görüştüğünde tepki vermiş. Ağabey kısıtlı da olsa yeğenime bir tepki vermiş. Elini tutmaya gayret etme ya da sıkma gibi…”