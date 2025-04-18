Hadi Özışık: Murat Abbas'ın itirafçı olması davanın seyrini değiştirebilir

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Gazeteci Hadi Özışık, Abbas’ın Ekrem İmamoğlu’nun kurmay kadrosunda yer aldığına dikkat çekerek, sunduğu bilgilerin davanın seyrini değiştirebileceğini söyledi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV'de katıldığı "Tartışma Zemini" programında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bu adam Ekrem İmamoğlu'nu bir kurmayı"

Hadi Özışık, Murat Abbas'ın itirafçı olmasının sıradan bir durum olmadığını belirterek, "Bu adam Ekrem İmamoğlu'nu bir kurmayı, itirafçı olması son derece önemli bir olay. Öyle önemsiz falan değil" dedi. Kültür A.Ş.'nin belediye içindeki en önemli kurumlardan biri olduğunu vurgulayan Özışık, "Eğer elinde güçlü doneler varsa bu davanın seyri çok değişir" ifadelerini kullandı.