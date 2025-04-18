Barış Yarkadaş kayyum yalanını ifşa edince CHP trollerini deliye çevirdi

CHP'ye kayyum atanacak iddiaları hakkında Barış Yarkadaş yaptığı açıklamalarla kendi mahallesindekileri kızdırdı. CHP'li troller Barış Yarkadaş'ın TGRT Haber'de 'kayyum atanacak iddiaları yalan' sözlerine kızdılar. Barış Yarkadaş X hesabından trolleri kızdıran kayyum ifşasını yayınlayıp "troller komikler' dedi.

CHP kanadı tarafından da sıklıkla gündeme getirilen 'partiye kayyum atanacak" iddiaları CHP eski vekili Barış Yarkadaş'ı çileden çıkardı. TGRT Haber'de bu söylemin kasıtlı olarak köpürtüldüğünü ifşa eden Barış Yarkadaş açıklamaları ile CHP trollerinin hedefi oldu.

"TROLLER bugün bu videoyu hedef almış… " diyen Barış Yarkadaş açıklamalarını bir kez daha paylaştı ve "Komikler gerçekten… Sanırım “Kayyım ihtimali olursa gider genel merkezin önünde nöbet tutarız” dememden rahatsız olmuşlar." dedi.

Size yalan söylüyorlar

Barış Yarkadaş TGRT canlı yayında kayyum iddialarıyla ilgili şu ifşalarda bulundu:

-CHP'ye yönelik böyle bir tedbir yok. Size kim ki yarın kayyum atanacak aman orda , aman burda toplanalım diyorsa yalan söylüyor. Bunlara kulak asmayın, bunları dinlemeyin. Bu kişiler sizin duygularınızı istismar ediyorlar bunlara prim vermeyin.

Her gece çıkıp kayyum diyorlar

-İki de bir kayyum geliyor demek CHP'nin kurumsal kimliğini zayıflatmakta. Müdahaleye açık hale getirmekte... CHP'ye Türkiye'de kayyum atayabilecek bir güç ben tanımıyorum. Bunu iki de bir her gece aynı anda televizyonlara çıkıp anlatmak, iki de bir kayyum geliyor demek hepimizi üzen bir şey.