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İstanbul'da operasyon! 5 milyon liralık sahte plaka ele geçirildi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da sahte plaka üretimi yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin iki aylık takibi sonrası düzenlenen baskında tutuklandı. Operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan 215 sahte plaka ile mühür, yazıcı ve plaka yapımında kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte plaka üreten 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sadece Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basılmasına izin verilen araç plakalarının sahte mühür kullanılarak üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yapan jandarma ekipleri, iki aylık çalışma sonucunda 2 adrese eşzamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan 215 sahte araç plakası, 1 sahte mühür, QR kod üreten 1 yazıcı, plaka yapımında kullanılan 5 pres makinesi, 500 metal kalıp ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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