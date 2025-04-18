BIST 9.317
DOLAR 38,10
EURO 43,45
ALTIN 4.077,79
GÜNCEL

Otobüste şoför eşini öpen kadına başka yolcudan tepki: Sevişme yeri mi burası

Kayseri’de toplu taşıma aracında görev yapan eşini uğurlarken öpen bir kadın, başka bir kadın yolcu tarafından "Sevişme yeri mi burası?" sözleriyle şoka uğradı.

Kayseri'de toplu taşıma aracında görev yapan eşini uğurlamak isteyen bir kadın, eşini öptüğü sırada başka bir yolcunun sözlü tacizine maruz kaldı.

KADININ TEPKİSİYLE KARŞILAŞTI

Otobüs hareket etmeden önce eşini uğurlamak için kısa bir vedalaşma yaşayan kadın, bu sırada otobüste bulunan başka bir kadın yolcunun tepkisiyle karşılaştı.

"SEVİŞME YERİ Mİ BURASI"

Yolcu, "Sevişme yeri mi burası?" şeklinde tepki gösterdi.

"NEREDEN KOCANIZ"

Genç kadın ise "Kocam" diyerek karşılık verdi.

Bunun üzerine yolcu, "Nereden kocanız?" diye sorgulamaya devam etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde mağarada PKK cephaneliği ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde mağarada PKK cephaneliği ele geçirildi
Barış Yarkadaş kayyum yalanını ifşa edince CHP trollerini deliye çevirdi
Barış Yarkadaş kayyum yalanını ifşa edince CHP trollerini deliye çevirdi
Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı iddiası 'kesin bilgi' dedi canlı ayında açıkladı
Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı iddiası 'kesin bilgi' dedi canlı ayında açıkladı
20 ilde aranıyordu, 55 suç kaydı var! Dağdaki çoban şoke etti, 223 yılla aranan zanlı çıktı
20 ilde aranıyordu, 55 suç kaydı var! Dağdaki çoban şoke etti, 223 yılla aranan zanlı çıktı
Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder son sağlık durumunu açıkladı
Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder son sağlık durumunu açıkladı
Ahmet Hakan’dan Rasim Ozan Kütahyalı’ya: Şarlatan adam
Ahmet Hakan’dan Rasim Ozan Kütahyalı’ya: Şarlatan adam
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in son durumu ile ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in son durumu ile ilgili açıklama
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada skandal görüntü
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada skandal görüntü
Konya’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 çocuk hayatını kaybetti
Konya’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 çocuk hayatını kaybetti
Kabe manzaralı otelin balkonunda namaz! Mimarisi tepki çekti
Kabe manzaralı otelin balkonunda namaz! Mimarisi tepki çekti
Tarkan annesi Neşe Tevetoğlu'nun tabutunu taşıdı cenaze aracında ağladı
Tarkan annesi Neşe Tevetoğlu'nun tabutunu taşıdı cenaze aracında ağladı