Otobüste şoför eşini öpen kadına başka yolcudan tepki: Sevişme yeri mi burası

Kayseri’de toplu taşıma aracında görev yapan eşini uğurlarken öpen bir kadın, başka bir kadın yolcu tarafından "Sevişme yeri mi burası?" sözleriyle şoka uğradı.

Kayseri'de toplu taşıma aracında görev yapan eşini uğurlamak isteyen bir kadın, eşini öptüğü sırada başka bir yolcunun sözlü tacizine maruz kaldı.

KADININ TEPKİSİYLE KARŞILAŞTI

Otobüs hareket etmeden önce eşini uğurlamak için kısa bir vedalaşma yaşayan kadın, bu sırada otobüste bulunan başka bir kadın yolcunun tepkisiyle karşılaştı.

"SEVİŞME YERİ Mİ BURASI"

Yolcu, "Sevişme yeri mi burası?" şeklinde tepki gösterdi.

"NEREDEN KOCANIZ"

Genç kadın ise "Kocam" diyerek karşılık verdi.

Bunun üzerine yolcu, "Nereden kocanız?" diye sorgulamaya devam etti.