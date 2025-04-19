Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tv100'de katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya, “Zamanı geldiğinde konuşuruz” yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tv100'de konuk olduğu programda

siyaset gündemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Dervişoğlu CHP'nin erken seçim çağrısı ve İmamoğlu'nun ön seçimle Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesini erken bir hamle olarak değerlendirdi ve kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi.

Müsavat Dervişoğlu'nun programdaki açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

CHP'YE KAYYUM İDDİALARI

"CHP'ye kayyum ataması gündeme geldiğinde CHP'ye bırakın kayyum atamayı, bunun düşünülmesinin bile çılgınlık olacağını ifade etmiştim ama Türkiye'de olmayacak bir iş yokmuş gibi bakmak lazım. Hala ilk gün bulunduğum yerdeyim. CHP'yi kayyum atamayı akıldan geçirmek bile bir siyasi çılgınlıktır.

MECLİS'TE "AYM KARARI OKUMA" KRİZİ

TBMM'de siyasi parti grupları Sayın Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlık sebebiyle 2 gün Meclis'in çalışmasının doğru olmayacağını ifade ederek partilerin grup başkanvekillerinin ortaklaşması sonucunda bir kararlılık sergiliyordu. Ancak Gülizar Hanım bahse konusu AYM kararını okutuyor. Burada asıl ele alınması gereken yasama ve yargının yetkilerinin çatışıyor olmasıdır. Salt Gülizar Biçer Karaca'nın onu TBMM'de başkanlığa vekalet ederken onu okutmasından kaynaklı değil. Bana göre orada okutulmuş karar TBMM Başkanı tarafından okutulması gereken bir karardır. Ancak bu karar zamanında okutulmadığı için böyle bir yola tevessül edilmiştir. Bunun anayasa ve iç tüzük maddeleri esas alınarak gözden geçirilmesi icap eder.

EKREM İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI VE İBB'YE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Buradaki mesele Ekrem İmamoğlu'na yapılanın hukuki mi siyasi mi olduğu konusunun tartışılması. Eğer bu hukuki bir soruşturma ise usulüne uygun olup olmadığına bakılması lazım. Ama soruşturmanın başlatılması öncesinde bir diploma iptali söz konusu. Bu diplomanın iptali, soruşturmanın yürütülmesi, zamanı açısından birtakım tartışmaları beraberinde getirdi. Bu konuya neresinden bakarsanız bakın siyasi müdahale barındıran ve gerçek hedefi siyasi olan bir soruşturma olduğu gerçeğiyle buluşuyorsunuz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN BOYKOT KARARI

Abartılarak tartışılıyor bazı şeyler. Boykot bir anayasal hak. Ayrıca herkesin mal alma veya almama hakkı var. Boykot ekonomiyi zor duruma düşürmek için yapılmış bir şey gibi sunulursa bunun da gerçekliği tartışma konusu olur. Bir haksızlığa uğradığını düşünüyor ve anayasanın kendisine sağladığı haklardan yararlanma davranışı sergiliyor Sayın Özgür Özel.

Ben olsam hak savunuculuğunu doğru bir çizgide yaparım. Bir hakkı savunmak istiyorsam orada başka bir hakkımı da gasp ederler mi acaba tereddüdüne kapılmam. Boykot vs. gibi şeyleri koz olarak kullanmam, daha çetin bir mücadele vermeyi tercih ederim.

DERVİŞOĞLU'NUN İMAMOĞLU ZİYARETİ

Olup bitenler kendisine sürpriz olmamıştı, İmamoğlu'nu moralli gördüm. Ama hakkın ve hukukun her şeye rağmen tecelli edeceğine ilişkin kendisinde yüksek bir inanç gözlemledim.

SİYASETTEKİ 'CUNTA' TARTIŞMASI

Ben 'cunta' tanımlamasını eksik ve yetersiz buluyorum. Cunta bir askeri darbe sonucunda iş başına gelmeyi hedefleyen yapıyı tanımlar. AK Parti demokratik seçimlerle iş başına gelmiş bir iktidardır. Ama iktidar olabilmesinin yol taşları farklı farklı yöntemlerle döşenmiştir. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin referandumdan çıktığı dönem OHAL şartlarında inşa edilmiştir. O dönemin yol taşlarının meşruiyetinin tartışmalı olduğunu söyleyegeldim. Ayrıca o değişikliğin Türkiye'yi her geçen gün tek adamlığa evrilmesine sebep olabilecek bir otokratik yönetime taşıyabileceğini ifade ettim. Onun sonuçlarını görüyoruz bugün.

DERVİŞOĞLU'NUN "BÜTÜNLEŞİK MUHALEFET" TARİFİ NASIL?

İttifak konusuna gelirsek öncelikle neyi değiştireceğimize karar vermeliyiz. Biz bugün ilk adım Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulmamız gerekiyor. Benim de "Bütünleşik Muhalefet" tanımımda ifade etmek istediğim buydu.

Türkiye'nin bu noktaya gelmesinin asıl sebebi yürürlükteki sistemin handikaplarıdır. Bunu sağlayacak olanın da bütünleşik bir anlayışla gerçekleşebileceğine vurgu yaptım.

Kimin Cumhurbaşkanı olacağı konusu şu an zihnimi meşgul eden bir soru değil. Zamanı gelince konuşacağımız konuları bugünden konuşma taraftarı değilim.

İYİ PARTİ ERKEN SEÇİM İSTİYOR MU?

Erken seçim isterim. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi var. Ama erken seçim Meclis'ten siyasi partilerin ittifakıyla çıksın diye bekliyorlarsa İYİ Parti olarak bu beklentiye karşılık vermeyeceğimizi ifade etmek isterim.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI TARTIŞMASI

Ana muhalefet bugünden gündemimizde seçim yokken birtakım adımlar atarak uygulamalara imza attı. CHP'nin belirlediği aday üyelerinin yaptığı seçimle İmamoğlu oldu. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir gidişat söz konusu olacak diye önce diplomasının iptalinden başlayarak kendisinin tutuklanmasına sebep olabilecek adımları hayata geçirerek adımlar attılar. Şimdi ise İmamoğlu aday olamazsa kim aday olacak tartışmaları yaşanıyor. Bu CHP'nin meselesidir.

DERVİŞOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Bana siz aday olur musunuz diye soruluyor. Ben bir siyasi parti genel başkanıyım. Partimin programının yaşama geçirilmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunların aşılması için kurulmuş bir siyasi partiyiz. Ancak bugünden bunların konuşulmasının zamansız olduğunu düşünüyorum.

ALTILI MASA'DAN HANGİ DERSLER ALINDI?

Altılı masadan çıkardığımız ders kaybedilmiş seçimdir. O seçimi kazanmaya o kadar yaklaşmıştık ki. 2019'da yaptığımız ittifak Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yenilebileceğini millete gösterdi ve umut verdi. O zamanki ittifakın içinde bulunmamızın esas amacı ise 2023 seçimlerinde netice almaya yönelikti ancak bunu doğru kullanmayı beceremedik ve kazanılabilecek bir seçimi kaybettik.

İYİ PARTİ 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNE NASIL BAKIYOR?

Ben en başından beri bunun olumsuz bir sürece gideceğini ifade etmiştim. Bu tartışmaların Türkiye'yi çok olumsuz yerlere doğru taşıyacağını söylemiştim. Bugün maalesef Türkiye'nin tartışılmazları masaya yatırılmıştır. Türkiye'nin üniter devlet yapısı, tek dilliliği, tek bayraklılığı tartışılmaktadır."