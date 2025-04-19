Çin'de insansı robotlar insanlarla birlikte yarıştı kimi düştü kimi kırıldı kimi kalktı

Çin'de insanlar ve insansı robotlar, ilk kez bir uzun mesafe koşu yarışında birlikte yer aldı.

Dünyanın ilk insan ve robot yarı maratonu, başkent Pekin'de düzenlendi.

"Pekin E-Şehir Yarı Maratonu ve İnsansı Robot Yarı Maratonu" olarak adlandırılan organizasyon, spor ve teknolojinin ilginç buluşmasına tanıklık etti.

21,1 kilometrelik parkurda bir yanda binlerce koşucunun katıldığı yarı maraton yarışı koşulurken güvenlik nedeniyle ayrılan paralel bir parkurda insansı robotlar, normal koşucuların yanı başında, kendi aralarında yarıştı.

Robot Yarı Maratonu'na aralarında robotik şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ve meraklıların olduğu 20'ye yakın ekip, geliştirdikleri insansı robotlarla katıldı.

Yarışı "Tiangong Ultra" kazandı

Robot Yarı Maratonu'nu, Pekin İnsan Robotiği İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen, "Tiangong Ultra" adlı insansı robot, 2 saat 40 dakika ve 42 saniyelik dereceyle kazandı.

Devlete ait 2 şirketin, Xiaomi'nin iştiraki 1810.HK ve UBTech adlı bir başka Çinli özel şirket ile ortak olduğu inovasyon merkezinde geliştirilen robotun, insan hareketlerini taklit eden bir algoritmayla çalıştığı belirtildi.

"N2" adlı küçük boy insansı robot modelinin iki ayrı versiyonu yarışı ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan Noetix Robotics adlı şirketin mühendislerinden Cui Vınhuo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotlardan birini insan hareketini taklide, diğerini ise azami hıza göre programladıklarını, robotun her iki görevi de başarılı bir şekilde uygulayıp yarışı tamamlamasından mutlu olduklarını ifade etti.

Robot biliminin yapı, farkındalık ve algoritmadan oluşan karmaşık bir sistemi oluşturmayı gerektirdiğini söyleyen Cui, geliştirdikleri robotları müşterilerinin daha ileri kullanım senaryoları için eğitebileceği şekilde tasarladıklarını, daha iyi robotlar üreterek bu alanın gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Düşen, kalkan, kırılan robotlar

Yarışa katılan insansı robotlardan bir bölümü ise umulan performansı gösteremedi. Start çizgisinde yüz üstü yere düşen bir insansı robotun uzun süre doğrulup yarışa başlayamadığı gözlendi.

Öte yandan bir başka robot, starttan daha birkaç metre ilerlemişken yönünü yitirerek bariyere çarptı ve onu kontrol eden ekip üyesinin düşmesine neden oldu.

Yarışı bitirebilenler de dahil çok sayıda robotun parkurda dengesini kaybettiği, bocaladığı ve düştüğü görüldü. Sorun yaşayan robotlara, onları golf araçlarıyla takip eden mühendis ekipleri müdahale etti.

"İnsan ve robot sinerjisine yönelik arayışımız asla bitmeyecek"

Çin yönetimi, insansı robotları, yapay zeka ile geleceği şekillendirecek teknolojilerden biri olarak görüyor.

Yarı maratonun yapıldığı, Pekin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi içinde yer alan "Pekin E-Şehir", ileri teknolojilere odaklanan özel bir kentsel idari birim.

Bölge yetkilileri, maraton koşan robotlar geliştirmenin bu alanda çalışan şirketleri teknik olgunluklarını geliştirmeye teşvik ederek endüstri standartlarını yükselteceği görüşünde.

Gerçek dünyada zorlu fiziksel şartlara dayanabilecek robotlar yapmanın, afet kurtarma operasyonlarından zehirli atık temizlemeye, akıllı imalattan yaşlı bakımına dek çok sayıda alanda dönüştürücü uygulamalara olanak sağlayabileceği öngörülüyor.

Pekin E-Şehir İdari Komitesi Direktör Yardımcısı Li Çüen, yarış için hazırlanan katalogda, insansı robotların maratonlar koşmasının insanlığın hayal gücünü ve düşlerini yansıttığını belirterek "Yarışı kaçıncı sırada veya ne kadar sürede bitirdiğine bakılmaksızın bu robotların her birinin bitiş çizgisinde bıraktığı iz, madalyadan daha değerli. 21 kilometre elbet biter ama insan ve robot sinerjisine yönelik arayışımız asla bitmeyecek." ifadelerini kullandı.