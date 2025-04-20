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Özgür Özel'in traktörlü Yozgat mitingi dile düştü!

CHP'nin miting duraklarından biri Yozgat oldu. %2.3 oy aldığı Yozgat'a çıkarma yapan CHP'de Özgür Özel uzun bir traktör konvoyu ile karşılandı. Yozgat'ın girişinde karşılanan Özel, şehre de traktör sürerek konvoyun en önünde girdi. Bu görüntü sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu. Özel'in o anları TV100 ekranlarında da masaya yatırıldı.

19 Nisan cumartesi günü miting yapmak üzere Yozgat'a giden Özgür Özel, traktör kullandı. Cumhuriyet Meydanı'na kadar traktör kullanan Özel'e iki çiftçi de eşlik etti. Özel'in o anları hem sosyal medyada da gündem oldu. 

Özgür Özel'in 'traktörülü şovu' TV100 ekranlarındaki Eşit Ağırlık programlarında da masaya yatırıldı. 

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