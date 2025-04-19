Özgür Özel, Yozgat'ta miting alanına traktörle gitti

Miting yapmak üzere Yozgat'a gelen Özgür Özel, traktör kullandı. Cumhuriyet Meydanı'na kadar traktör kullanan Özel'e iki çiftçi de eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak üzere Yozgat'a giden Özel, traktör kullandı.

MİTİNG ALANINA TRAKTÖRLE GİTTİ

Miting alanına gitmek üzere traktörün başına geçen Özgür Özel'e iki çiftçi de eşlik etti.

Çiftçilerle konvoy yaparak miting alanına gelen Özel'i, korumaları da yalnız bırakmadı.

Özel'in traktör kullandığı sırada, güvenlik önlemlerinin de yoğun olduğu görüldü.

"ÇOCUKLUĞUM TRAKTÖRÜN ÜZERİNDE GEÇTİ"

Çocukluğunun traktör üzerinde geçtiğini söyleyen Özel, 6 kilometrelik yolu traktör kullanarak geldi ve miting alanına ulaştı.