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MHP'den Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen...

MHP, sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli’nin yürüyüş yaptığı anları “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var” notuyla paylaştı.

MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"DAHA YOLUN YARISI VAR"

Paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anların yer aldığı görüntülerine yer verildi. Paylaşım "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var" notuyla paylaşıldı.

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