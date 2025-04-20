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Firari hükümlüler evlerdeki gizli bölmelerden çıktı!

Diyarbakır ve Batman'da çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü evlerinde yaptıkları gizli bölmelerde yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde "kasten yaralama" iddiası ve hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 kez kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla aranan M.M.D'nin (40) evine operasyon düzenlendi.

Zanlı, evinin içinde elbise dolabı ile girişini kapattığı gizli bölmede yakalandı.

Diyarbakır ve Batman İl Jandarma komutanlıklarına bağlı JASAT ekipleri de "uyuşturucu madde almak ve kullanmak", "ruhsatsız ateşli silah bulundurmak", "kasten yaralama", "korku kaygı panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek" iddiasıyla ve hakkında 2023'te Lice ilçesinin Uçarlı Mahallesi'nde "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla aranan C.K'nin (34) yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, firarinin Batman'da Çamlıtepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evin içinde arama yapan ekipler, yatak odasındaki ebeveyn banyosunun kapısının gardıropla kapatıldığını ve gardıroptan banyoya açılan gizli geçiş yeri olduğunu fark etti.

Ekipler, firari hükümlüyü ebeveyn banyosunda yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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