BIST 9.359
DOLAR 38,26
EURO 44,00
ALTIN 4.244,51
GÜNCEL

Bakanlık duyurdu! Deprem bölgesinde 23 Nisan şenliği düzenleyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da şenlik programları düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00-18.00 saatlerindeki şenliklerde, sıfır atıkla ilgili atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro gibi birçok etkinlikle çocuklar doyasıya eğlenecek.

Etkinlikler, Adıyaman'ın Eğriçay Parkı, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Millet Parkı, Kahramanmaraş Namık Kemal Mahallesi 49024 Sokak ve Malatya'nın İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilecek.

Bakanlığın sosyal medya hesabından programa ilişkin yapılan paylaşımda, "Sevgiyle kurulan şehirlerimizde bayram var, neşe var, 23 Nisan şenliğimiz var. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da çocuklarımızın kahkahaları gökyüzüne karışacak, umutlarımız yeniden yükselecek. 23 Nisan şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İBB'nin Tuzla hali projesindeki 8 milyar liralık ihalede kamu zararı oluştuğu iddiası
İBB'nin Tuzla hali projesindeki 8 milyar liralık ihalede kamu zararı oluştuğu iddiası
İstanbul'da 801 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 801 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
TV100'de CHP'li Balbay 'sandık adil olacak' dedi Sinan Burhan'ın yanıtı gündem oldu
TV100'de CHP'li Balbay 'sandık adil olacak' dedi Sinan Burhan'ın yanıtı gündem oldu
Trafikte İETT sürücüsüyle tartıştı otobüsün camını böyle kırdı
Trafikte İETT sürücüsüyle tartıştı otobüsün camını böyle kırdı
Mükremin Gezgin'e çocuklarla ilgili paylaşım nedeniyle suç duyurusu
Mükremin Gezgin'e çocuklarla ilgili paylaşım nedeniyle suç duyurusu
Esenyurt'taki cinayet davasında 4 sanığa müebbet
Esenyurt'taki cinayet davasında 4 sanığa müebbet
“Dur” ihtarına uymayan sürücü polise çarptı
“Dur” ihtarına uymayan sürücü polise çarptı
MHP'den Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen...
MHP'den Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi
Kardeşini vurmak üzereydi! Öfkeli kişiyi Yunus timi engelledi: İşte o anlar
Kardeşini vurmak üzereydi! Öfkeli kişiyi Yunus timi engelledi: İşte o anlar
Fatih Altaylı Özgür Özel için bunları ilk kez diyor! İçinden cin çıktı deyip şaşırttı
Fatih Altaylı Özgür Özel için bunları ilk kez diyor! İçinden cin çıktı deyip şaşırttı