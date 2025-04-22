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MEDYA

Fatih Altaylı'nın Mümtazer Türköne gafı dillerde! Türkgün yazarı sanınca...

Fatih Altaylı erken seçim iddiasıyla gündem olan Mümtazer Türköne cehaletiyle gündeme oturdu. Türköne'nin MHP'ye yakın olan Türkgün gazetesinin yazarı olduğunu sanan Fatih Altaylı, "Türkgün'den kovulmazsa eğer söylediği kıymetli" dedi. Oysa Mümtazer Türköne Türkgün yazarı olmadığı gibi bu sözleri bir röportajda söylemişti.

Politika ve medya alemi ülkücü kökenli akademisyen yazar Mümtazer Türköne'nin T24'e verdiği röportajla çalkalandı. Gündeme oturan röportajda öne çıkan Türköne'nin "Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek; çünkü hukuka dönmeden sürecin başarı şansı yok” sözleri oldu. 

Türkgün Gazetesi yazarı sanıyor

Fatih Altaylı da gündeme oturan Türköne açıklamalarını Youtube kanalında yorumladı. Dersine pek çalışmayan Altaylı, Mümtazer Türköne'nin Türkgün gazetesi yazarı sanıyordu. Yorumunu ve 'erken seçim' açıklamasını da bu açıdan yorumladı. Oysa Mümtazer Türköne Türkgün gazetesinde yazmıyordu. Kendi sitesinde yazılarını yayınlayan Türköne, olay yaratan söyleşiyi de T24 sitesinden Cansu Çamlıbel'e vermişti.

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