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MEDYA

Şamil Tayyar : 'Cumhur İttifakı'nda bir şeylerin yolunda gitmediğini öğrendim'

Mümtazer Türköne'nin verdiği röportajda kurduğu bir cümle ortalığı karıştırdı. Türköne "Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek; çünkü hukuka dönmeden sürecin başarı şansı yok” dedi. MHP'nin görüşü olarak lanse edilen bu söze yalanlama gelmeyince AK Parti'de büyük rahatsızlık oluştu. Bu rahatsızlığı da Şamil Tayyar dile getirdi.

Türkiye dünden beri Ülkücü kökenli ve aynı zamanda Bahçeli'ye yakınlığı ile bilinen yazar Mümtazer Türköne'nin 'erken seçim' sözlerini tartışıyor. Türköne, T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda "Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek; çünkü hukuka dönmeden sürecin başarı şansı yok” sözlerini kullandı.

MHP yalanlamayınca... 

Mümtazer Türköne'nin bu sözlerine MHP'den ya da Devlet Bahçeli'den herhangi bir yalanlama gelmeyince AK Partili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından şunları yazdı;

-Erken seçim ve CHP’ye iktidar yolunu açma iddiasına MHP’den itiraz yükselmezse bu durum cumhur ittifakı açısından izaha muhtaçtır. Cevabı bulunması gereken soru şu: -Ortada fitne mi görüş ayrılığı mı var?

AK Parti rahatsız

Şamil Tayyar TGRT'de katıldığı canlı yayında ise Mümtazer Türköne'nin yalanlanmayan 'erken seçim' iddiasının AK Parti cephesinde büyük rahatsızlık yarattığını belirtti. Şamil Tayyar 'Cumhur İttifakı'nda bir şeylerin yolunda gitmediğini öğrendim' dedi. 

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