Murat Alan’dan muhalif medyaya sert eleştiri: Kaz götüren gazeteciler

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuşan gazeteci Murat Alan, Sözcü gazetesinin "gerçeği arayan gazeteciler cefada" başlığına tepki göstererek, muhalif gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen gezilerle keyif sürdüğünü öne sürdü. Alan, aralarında Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ve çeşitli gazetecilerin yer aldığı kareleri yorumlayarak, "Kaz götüren gazeteciler" ve "espresso içmeye İBB götürüyor" ifadelerini kullandı.

Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuşan gazeteci Murat Alan, Sözcü gazetesinin “gerçeği arayan gazeteciler cefada” ifadesine tepki göstererek, muhalif gazetecilerin iktidar karşıtı söylemlerle kendilerini mağdur gibi gösterdiğini savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) gazetecileri özel uçaklarla gezilere götürdüğünü öne süren Alan, bu isimlerin kameralara yansıyan karelerini göstererek “kaz götüren gazeteciler” ifadesini kullandı.

Alan, aralarında Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, Barış Terkoğlu, Ertuğrul Özkök, Ruhşen Çakır ve İsmail Saymaz gibi isimlerin olduğu bir grup gazetecinin, İBB’nin kaynaklarıyla Roma gezisine çıktığını dile getirdi.