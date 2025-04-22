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Hadi Özışık’tan Yeşim Salkım’a tepki: Bu hastalığın şifası yok

Yeşim Salkım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın fotoğrafıyla birlikte yaptığı ve "tükenmişlik sendromu yaşıyorum" ifadelerine yer verdiği paylaşımıyla gündem olurken, Flash Haber TV’de Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, bu sözleri yorumladı. Yakınca, "Allah şifa versin" derken, Özışık ise "Bu hastalığın şifası yok" diyerek dikkat çekti.

Şarkıcı ve sinema oyuncusu Yeşim Salkım'ın geçtiğimiz günlerde X hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Aİle ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın fotoğrafı ile birlikte yazdığı yazı hayretlere düşürdü.

Yeşim Salkım yaptığı paylaşımda 'Bir süredir burada fazla kalamıyorum çünkü hastayım . Biyolojik ve psikolojik olarak bir çökme yaşıyorum. Doktorum açık açık uzak durmalısınız sosyal medyadan diyor var bildiği !! Çünkü kendime hakim olmakta zorlanır hale geldim . Uykularım bozuldu , sinirlerim de , evet tükenmişlik sendromu diye bir şey varmış arkadaşlar . Ben biraz fazla içselleştirdim her şeyi , gerçekten yaşanılacak olmaktan çıktı ülkemiz çok üzgünüm iyi geceler . Bu arada şu fotoğraf önüme düştü , yazmayım cevabını gerçekten duygularımın kirlenmesini istemiyorum!!!' ifadelerini kullandı.

Flash Haber TV'deki Flash Gündem programında Gazeteci Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, Yeşim Salkım'ın bu sözlerini değerlendirdi. Yakınca'nın 'Allah şifa versin' sözlerine Özışık, "bu hastalığın şifası yok" şeklinde cevap verdi.

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