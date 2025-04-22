Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'den yürek yakan sözler

Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, 23 Nisan'da hem çocuk bayramı hem de oğlunun doğum günü olduğunu hatırlatarak, bu özel günü kutlama yerine acı dolu bir anma yapacaklarını belirtti. Ahmet’in kaykay parkına gitme isteğini hatırlatan Yasemin Minguzzi, “Bu kez oraya kutlama değil, anma için gideceğim” dedi.

İstanbul Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Ekol TV’deki Az Önce Konuştum programında duygusal bir açıklama yaptı. Yarın, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de Mattia Ahmet Minguzzi'nin doğum günü olduğunu hatırlatan anne Yasemin Minguzzi, oğlunun bu özel gününü kutlamak yerine acı dolu bir anma yapacaklarını belirterek, “Düşünebiliyor musunuz? Hem çocuk bayramı hem de onun doğum günü. Ahmet’in doğum günü planlarını, komadayken yapıyorduk. Binnur teyzesi ona büyük bir kaykaydan doğum günü pastası yaptıracaktı. Ama ne yazık ki şimdi bu kutlama yerine anma olacak,” dedi.

Minguzzi, bir anne olarak oğlunun kaykay parkına gitme isteğini hatırlatarak, “Ben hiç Maltepe Kaykay Parkı’na gitmedim. Ahmet hep ‘Anne, oraya ne işin var?’ derdi. Ama bu kez, ilk defa yarın Ahmet’in doğum gününde oraya gideceğim. Ama kutlama değil, anma olacak. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar acı çektiğimi anlatamam” ifadelerini kullandı.

“Senden önce ölebilirim”

Ahmet’in sevgi dolu bir çocuk olduğunu ve doğum lekesini özel bir işaret olarak gördüğünü söyleyen Yasemin Minguzzi, oğlunun kendisine “senden önce ölebilirim” dediğini de paylaştı.