İstanbul'da deprem oldu deprem anına ilişkin çarpıcı görüntüler
İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sallanan binaların ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.
Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.
Saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.
Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.