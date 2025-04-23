BIST 9.312
DOLAR 38,29
EURO 43,72
ALTIN 4.105,78
GÜNCEL

İstanbul'da deprem oldu deprem anına ilişkin çarpıcı görüntüler

İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sallanan binaların ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

Saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Uzmanlardan 23 Nisan’da sağlık vurgusu
Uzmanlardan 23 Nisan’da sağlık vurgusu
Hadi Özışık'tan Sözcü'nün manşetine tepki: Bu bir edepsizlik
Hadi Özışık'tan Sözcü'nün manşetine tepki: Bu bir edepsizlik
Emrah Doğru hayalini Çankırı’da gerçekleştirdi
Emrah Doğru hayalini Çankırı’da gerçekleştirdi
Bayraktar TB3'ten tarihi test: TCG Anadolu’ya başarıyla iniş yaptı
Bayraktar TB3'ten tarihi test: TCG Anadolu’ya başarıyla iniş yaptı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'den yürek yakan sözler
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'den yürek yakan sözler
Ece Üner'den Kütahyalı isyanı: Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı değil miyim?
Ece Üner'den Kütahyalı isyanı: Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı değil miyim?
Murat Alan’dan muhalif medyaya sert eleştiri: Kaz götüren gazeteciler
Murat Alan’dan muhalif medyaya sert eleştiri: Kaz götüren gazeteciler
Hadi Özışık’tan Yeşim Salkım’a tepki: Bu hastalığın şifası yok
Hadi Özışık’tan Yeşim Salkım’a tepki: Bu hastalığın şifası yok
Van’da feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı
Van’da feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı
FETÖ'nün güncel haberleşme yöntemi ve yurt dışından para temini deşifre edildi
FETÖ'nün güncel haberleşme yöntemi ve yurt dışından para temini deşifre edildi
Fatih Altaylı'nın Mümtazer Türköne gafı dillerde! Türkgün yazarı sanınca...
Fatih Altaylı'nın Mümtazer Türköne gafı dillerde! Türkgün yazarı sanınca...
Aydın'da 2 yaşındaki bebeğe bakıcı şiddeti kamerada
Aydın'da 2 yaşındaki bebeğe bakıcı şiddeti kamerada