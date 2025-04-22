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Hadi Özışık'tan Sözcü'nün manşetine tepki: Bu bir edepsizlik

Sözcü'nün, CHP lideri Özgür Özel’in mitingini takip eden gazeteciler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağındaki gazetecileri karşılaştırdığı “Koşan gazeteciler–uçan gazeteciler” başlıklı haberi medyada tartışma yarattı. Haberde “ortak metin” ifadesine yer verilmesi üzerine Flash Haber TV’de konuşan Hadi Özışık bu ifadeyi “edepsizlik” olarak nitelendirdi.

Sözcü'nün bugün manşetine 'Koşan gazeteciler-uçan gazeteciler' başlıklı haberi gündem oldu. CHP lideri Özgür Özel’in Yozgat mitingini izleyen gazetecilerin kamyon kasasındaki görüntüsü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uçakta yer alan gazetecilerle birlikte fotoğrafının karşılaştırıldığı haberde,  "İktidar yanlısı medyanın davet edildiği gezilerde böyle poz verilip ortak metin yazılıyor" ifadelerine yer verildi.

Flash Haber TV'deki Flash Gündem programında Gazeteci Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, Sözcü'nün yaptığı bu haberi masaya yatırdı. Özışık, 'ortak metin' ifadesini 'edepsizlik' olarak yorumladı.

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