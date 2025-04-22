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GÜNCEL

Emrah Doğru hayalini Çankırı’da gerçekleştirdi

Gazeteci Emrah Doğru, ilk polisiye romanı JASAT için Çankırı Kitap Günleri kapsamında düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu. Şafak Sezer’in de eşlik ettiği etkinlikte gençlerden yoğun ilgi gören Doğru, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirterek kitap ve eğitimin kalkınmadaki rolüne dikkat çekti. Doğru, etkinliğe daveti için Çankırı Valisi Fırat Taşolar’a teşekkür etti.

Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, ilk polisiye romanı JASAT’ın imza günü kapsamında Çankırı Kitap Günleri’ne katıldı. Etkinlikte kendisine oyuncu Şafak Sezer de eşlik etti.

İmza gününe ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Doğru, özellikle genç okurların yoğun ilgisinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Muş’un Bulanık ilçesinde doğan ve yatılı okul günlerinde kitaplarla tanışan 11 yaşındaki Emrah’ın bir hayali daha gerçek oldu" ifadelerini kullandı. Kitabını bu hayali gerçekleştirmek için kaleme aldığını belirten Doğru, kalkınmanın kitap ve eğitimle mümkün olduğuna inandığını vurguladı. Etkinliğe katılım ve ilgi dolayısıyla Çankırı Valisi Fırat Taşolar’a da teşekkür etti.

Emrah Doğru, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün polisiye romanım JASAT’ın imza günü için Çankırı Kitap Günleri’ndeydim. @safaksezer abim de bana eşlik etti, Çankırılı okurlarımızla çok keyifli vakit geçirdik. 💐

Özellikle genç kardeşlerime gösterdikleri yoğun ilgi ve teveccüh için çok teşekkür ederim.

Bugün benim için özel bir gündü çünkü Muş’un Bulanık ilçesinde doğup Yatılı Bölge Okulları günlerinde kitaplarla tanışan, hayal dünyasını okuduğu romanlarla büyüten 11 yaşındaki Emrah’ın bir hayali daha gerçek oldu bu kitapla! ☺️

Tam da bu sebeple kaleme aldım bu romanı!

Kalkınmanın eğitim ve kitaplardan geçtiğine gönülden inanıyor, beni bu programa davet eden Çankırı Valisi Sn. @firattasolar ‘a gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

İşte o paylaşım:

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