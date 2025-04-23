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Meltem Bozbeyoğlu, depreme CNN Türk ekranlarında canlı yayında böyle yakalandı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme sunucu Meltem Bozbeyoğlu CNN Türk canlı yayınında böyle yakalandı. Bozbeyoğlu masaya tutunarak "Deprem oluyor, çok şiddetli bir deprem oluyor. Sakin olalım" dedi.

İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

AFAD verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi. 

Meltem Bozbeyoğlu sarsıntının yaşandığı sırada canlı yayındaydı. Canlı yayında ekranın sallandığı görülürken, Bozbeyoğlu'nun önündeki masaya tutunduğu ve "Deprem oluyor, çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Sakin olalım. Stüdyomuzda çok derinden hissettik." dediği duyuldu.

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