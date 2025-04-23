Astrolog Nihan Urel 24 saat önceden depremi bildi! Kimdir bu Nihan Urel işte kahaneti
İSTANBUL depremi yürekleri ağıza getirirken, astrolog Nihan Urel şaşkına çevirdi. Dün akşam "yıldızlar bir tuhaf deprem olacak' diye yazan Nihan Urel'in, 24 saat geçmeden kehaneti gerçekleşti. Peki Nihan Urel kimdir asıl işi ne? İşte 24 saat önceden depremi bilen Nihan Urel'in o paylaşımı:
İSTANBUL saat 12.13'de başlayıp bir saat içinde yaşadığı 5 depremle sokaklara döküldü. Depremlerin en küçüğü 3.9 en büyüğü ise 6.2 büyüklüğünde oldu. Saat 12.49'daki büyük depremle birlikte herkes sokaklara dökülürken, astrolog Nihan Urel'in dün akşam sosyal medyasından yaptığı paylaşım konuşulur oldu.
24 saat önceden depremi bildi
Astrolog Nihan Urel 'yıldızlara bir tuhaf' diyerek dün akşam saat 21.38'te deprem olacağını iddia etti. 'Yıldızlar bir tuhaf deprem olacak' yazan Nihan Urel'in bu kehaneti bugün öğlen saatlerinde gerçekleşti.
Yıldızlar tuhaf deprem olacak
Nihan Urel'in deprem olacağını bildiği paylaşımında şunlar yazıyordu:
-Yıldızlar bir tuhaf. Deprem, yangın, ateş, kaza, patlama, göçük vs.. Rutinin dışında bir yerde ya da bir şekilde... Köpeklerle ilgili konular, gündem... korkmayın çok büyük şeyler değil. astrosal kanıtsal yazdım. Bir kaç günlük öngörüsel..
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Depremin büyük olacağını biliyordum korkutmamak için...
Deprem olacak söylemi 24 saat geçmeden gerçekleşen Nihan Urel, İstanbul depreminin büyük olacağını da bildiğini ama kimseyi korkutmamak için yazmadığını söyledi.