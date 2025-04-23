Astrolog Nihan Urel 24 saat önceden depremi bildi! Kimdir bu Nihan Urel işte kahaneti

Yıldızlar tuhaf deprem olacak

Nihan Urel'in deprem olacağını bildiği paylaşımında şunlar yazıyordu:

-Yıldızlar bir tuhaf. Deprem, yangın, ateş, kaza, patlama, göçük vs.. Rutinin dışında bir yerde ya da bir şekilde... Köpeklerle ilgili konular, gündem... korkmayın çok büyük şeyler değil. astrosal kanıtsal yazdım. Bir kaç günlük öngörüsel..

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