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İstanbul depreminin sesi ürküttü! 13 saniye süren depremde yer altından gelen ses

İSTANBUL depremi yürekleri ağıza getirirken, yer altından gelen depremin sesi de ürpertici.

İSTANBUL depremi 23 Nisan bayramını kutladığımız gün öğle saatlerine denk geldi. Saat 12.49'da kayıtlara geçen 6.2 büyüklüğündeki deprem toplamda 13 saniye sürdü. Bu 13 saniye yürekleri ağızlara getirmeye yeterken, İstanbul halkı kendini sokaklara attı. Büyük depremden sonra sayısız artçı kaydedildi. 

6.2 büyüklüğündeki depremin sesi

Herkesi etkileyen ve çevre illerden de hissedilen İstanbul depreminin sesi de ortaya çıktı. Deprem anında yerin altından gelen ve yaklaşık 5-6 saniye süren o ses faydaki kırılmaya ait... 

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