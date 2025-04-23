Şener Üşümezsoy'dan Celal Şengör'e: "Bunların hepsi çöp!"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1999 depremi sonrası Marmara için yaptığı yorumlar nedeniyle Celal Şengör’ü hedef aldı. “O zaman da yanıldı, şimdi de yanıltıyor” diyen Üşümezsoy, geçmişteki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İstanbul merkezli depremlerle ilgili değerlendirmeler devam ederken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Üşümezsoy, ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör’ü sert sözlerle eleştirerek, kamuoyunu geçmişte de yanıltmakla suçladı.

“1999’da da Yanıldı, Bugün de Yanılıyor”

Prof. Üşümezsoy, Şengör’ün 1999 Gölcük depreminden sonra yaptığı uyarıları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar çöp. Daha evvelde de 1999 depreminden sonra Celal ‘İki ay içinde Marmara boydan boya kırılacak’ dedi. Ben o zaman da ‘Hayır, Marmara’da değil, Düzce’de olacak’ dedim.”

Üşümezsoy, kendisinin o dönemde yaptığı tahminlerin doğru çıktığını savunarak, bilimsel yorumların medya şovuna dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi.