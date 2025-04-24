Celal Şengör Kanal İstanbul işinde sobelendi! 14 yıl önce Ali Kırca'ya bakın neler demiş

Prof. Dr. Celal Şengör İstanbul depremi sonrasında Fatih Altaylı'nın programında yaptığı Kanal İstanbul açıklamaları ile gündem oldu. Celal Şengör'ün 'felaket' olur diyerek Kanal İstanbul projesinin çok akılsızca olduğunu söyledi. Oysa aynı Celal Şengör Kanal İstanbul için 14 yıl önce 'doğru bir seçim' diyordu. İşte 14 yıl önce Ali Kırca'ya verdiği açıklama ile 14 yıl sonra Fatih Altaylı'ya yaptığı değerlendirme.

İSTANBUL depreminden sonra katıldığı Fatih Altaylı'nın programında Kanal İstanbul'u 'gömen' Celal Şengör'ün 14 yıl önce projeyi övdüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Fatih Altaylı'ya "çok akılsızca düşünülmüş bir proje' diyen Celal Şengör, 14 yıl önce Ali Kırcaya 'doğru bir seçim' diyordu.

Fatih Altaylı'ya söyledikleri

Celal Şengör Fatih Altaylı'nın programında Kanal İstanbul felaket olur diyerek şunları söyledi:

-Proje çok akılsızca bir proje. Depreme onun (Kanal İstanbul) hiç bir etkisi olmaz, depremin ona etkisi olur. Bu bir felaket olur. Düşün bir tsunami ne yapar orayı. Tarumar eder. O kanalın kanal olabilmesi için beton yatağının olması lazım. O kırılır. O kırılırsa deniz suyu yeraltı suyuna karışır facia olur. Buna kesinlikle müsade edilmemesi lazımdır. Çok akılsızca düşünülmüş bir proje bu...

Ali Kırca da Kanal İstanbul projesini desteklemişti

Aynı Celal Şengör, 14 yıl önce Kanal İstanbul projesini Ali Kırca'ya 'doğru bir seçim' diyerek anlatmıştı. Celal Şengör, şunları söylemişti:

-'Deprem riski var. Bütün buralar sallanacak. Ama bu kanal deprem riskini artırmaz. Bu kanalı destekleme sebebim boğazın yükünü azaltacak ve hiç bir zarar vermeyecek. "