Büyük İstanbul depremi için zamanı açıkladı Japon uzman eskiden bu kadar çok...

İstanbul'da paniğe neden olan 6.2'lik Marmara depreminin ardından Habertürk TV'de, Mesut Yar'a konuk olan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki çok önemli açıklamalarda bulundu. Japon uzman eskiden Türkiye'de bu kadar çok deprem olmadığını söyleyip beklenen Büyük İstanbul depremi çin tarih verdi.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki büyük İstanbul depremi için önümüzdeki 30 yıla dikkat çekti. Japon uzman "Ben, 35 yıldır Türkiye'deyim ve eskiden bu kadar sık deprem olmuyordu' diyerek şunları söyledi:

-Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 metrelik tsunamiler olabilir. Ama Japonya'daki gibi büyük tsunami olmaz. Ancak Marmara dahil tsunami için dikkatli olmak gerekir.

"30 YIL İÇİNDE DEPREM OLASILIĞI YÜZDE 60"

-"İstanbul'da dün yaşanan, kısa süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru'nda yaşandı. Marmara'da, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var. Bu depremin ardından da önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir.