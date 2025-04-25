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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 49 ilde düzenlenen operasyonlarda 210 zanlı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 49 ilde düzenlenen operasyonlarda 210 zanlı yakalandı.

49 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 210 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı.  İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamalarda bulundu:

49 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 210 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 

 Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve  örgüte finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz

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