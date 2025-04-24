Prof. Dr. Okan Tüysüz'den büyük İstanbul depremi açıklaması

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin büyük Marmara depremini tetikleme ihtimalinin düşük olduğunu ancak stres transferi nedeniyle büyük deprem riskinin halen geçerli olduğunu söyledi. Tüysüz, depremle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

İstanbul’da dün öğle saatlerinde 6,2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Peki deprem riski hala devam ediyor mu? Yaşanan şiddetli deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? tv100'de Kübra Par'la Ana Haber'e konuk olan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz merak edilen bütün soruları yanıtladı.

"6,2’LİK DEPREM YENİ BİR DEPREMİ TETİKLER Mİ?"

Prof. Dr. Okan Tüysüz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; “Bu depremin başka bir depremi tetikleme olasılığı zayıf. Ama Marmara’da büyük bir deprem beklentisi var, bu depremde bu beklentiyi değiştirmedi.

“BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ ÖNE ÇEKTİ”

17 Ağustos’tan beri bu bölgede zaten kaymakta olan yere bir yüzde 15’lik bir stres transferi bir tetikleme daha oldu, olacak depremi de öne çekti.

“BÜYÜK DEPREM BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR”

Dün 6.2’nin olduğu noktayla aşağı yukarı Yalova açıklarına kadar olan kesimde 80-90 km’lik bir fayın kırılmasını bekliyoruz. Bunu 17 Ağustos’tan beri bekliyoruz. Yüzde 65 olasılıkla yapılan hesaplamalara göre bunun 30 yıl içinde olacağı hesaplanmıştı daha sonra ki hesaplamalarda bu olasılık yüzde 49’a kadar geriledi. Ama bu olasılık sıfırlanmadı bu yüzde 49’luk olasılık da çok büyük ve önemli olasılık. Bundan dolayı bizim Marmara’da büyük deprem beklentimiz devam ediyor.

Depremle mücadele tek başına olacak bir iş değil. Hem kişi olarak hepimizin mücadele etmesi gerekiyor, yerel idarenin, ailenin, mahalli idarenin ve merkezi idarenin bu konudaki aksaklıkları gidermesi gerekiyor."