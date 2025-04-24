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Abdulkadir Uraloğlu'ndan GSM hatlarının çökmesi ile ilgili açıklama

Depremler sonrası İstanbul'da üç operatörle bir araya gelen Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, baz istasyonlarında herhangi bir hasar yaşanmadığını ve arama trafiğinin normalin 2,5 katına çıktığını belirtti. Uraloğlu, GSM hatlarının yüzde 75’lik çağrı yükünü karşıladığını, kalan yüzde 25’lik kısmın ise karşılanamadığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle üç operatörle İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Uraloğlu görüşmenin ardından açıklama yaptı. Uraloğlu, GSM hatlarının çökmesinin nedenini açıklarken "Normalin 2,5 katı kadar olan bir kapasiteyi hiçbir problemsiz karşıladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,  açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da köprülerimizde gerekli kontroller yapıldı, depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Biz arkadaşlarımızla sahayı kontrol ediyoruz. Bugün de ilgili Bakan Yardımcımız, BTK Başkanımız, Turkcell, Türk Telekom, Vodafone yöneticilerimizle bir araya gelerek durum tespiti yaptık. İstanbul’da yaklaşık 3 operatörümüzün 20 bin adet baz istasyonu söz konusu. Bu baz istasyonlarının hiçbirinde kapsama problemi yaşamadığımızı söylemek isterim. Enerjisi kesildi veya yıkıldı diye bir problem olmadı. Hepsi ayakta kalmış oldu.

"BİZ MEVCUT ARAMALARIN YÜZDE 75’İNİ KARŞILADIK"

Normalin 2.5 kat kapasiteyi karşılayabildiğimizi ifade etmek istiyorum. Dünkü depremlerde 7 ile 10 kat ses görüşmesi kapasitesinin oluştuğunu söyleyebilirim. Web tabanlı, internet üzerinden iki kat artış olduğunu söyleyebilirim. Biz mevcut aramaların yüzde 75’ini karşıladık. Yüzde 25’i ise maalesef onları karşılayamadık."

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