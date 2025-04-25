BIST 9.463
DOLAR 38,42
EURO 43,69
ALTIN 4.073,37
DÜNYA

Rusya Moskova'da generalin öldüğü bombalı saldırının videosu dehşet

RUSYA Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik, evinin önünde bombalı saldırıyla öldürüldü.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik, Balaşiha kentinde evinin önündeki aracın patlaması sonucu öldü. Patlama şarapnel yüklü el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldi. 

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskalik'in hayatını kaybettiği saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İBB'ye yönelik soruşturma! Şüphelilerinin toplantı yaptığı otelde kameralar bantlanmış
İBB'ye yönelik soruşturma! Şüphelilerinin toplantı yaptığı otelde kameralar bantlanmış
Fatih Camisi'nde kürsüde depreme yakalanan vaiz gündem oldu
Fatih Camisi'nde kürsüde depreme yakalanan vaiz gündem oldu
Depreme berber dükkanında yakalanan müşterinin sakinliği şaşırttı
Depreme berber dükkanında yakalanan müşterinin sakinliği şaşırttı
Direk dansı skandalında yeni görüntü çıktı 23 Nisan'da çocuklara bu izletilir mi?
Direk dansı skandalında yeni görüntü çıktı 23 Nisan'da çocuklara bu izletilir mi?
Karpuz mu o dayı? Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bina kontrolü dile düştü
Karpuz mu o dayı? Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bina kontrolü dile düştü
Yüksek ateşle başlıyor, organ yetmezliğiyle devam ediyor! Prof. Dr. Bahadır Ceylan 'sessiz katil'e karşı uyardı
Yüksek ateşle başlıyor, organ yetmezliğiyle devam ediyor! Prof. Dr. Bahadır Ceylan 'sessiz katil'e karşı uyardı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 49 ilde düzenlenen operasyonlarda 210 zanlı yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 49 ilde düzenlenen operasyonlarda 210 zanlı yakalandı
Osmaniye'de anne ve kızının elektrik akımına kapılma anı kamerada
Osmaniye'de anne ve kızının elektrik akımına kapılma anı kamerada
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin sağlık personeli atanacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin sağlık personeli atanacak
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den büyük İstanbul depremi açıklaması
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den büyük İstanbul depremi açıklaması
Abdulkadir Uraloğlu'ndan GSM hatlarının çökmesi ile ilgili açıklama
Abdulkadir Uraloğlu'ndan GSM hatlarının çökmesi ile ilgili açıklama
Sahaya İBB tutuklularının yazılı olduğu formalarla çıktılar
Sahaya İBB tutuklularının yazılı olduğu formalarla çıktılar