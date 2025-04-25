Rusya Moskova'da generalin öldüğü bombalı saldırının videosu dehşet
RUSYA Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik, evinin önünde bombalı saldırıyla öldürüldü.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik, Balaşiha kentinde evinin önündeki aracın patlaması sonucu öldü. Patlama şarapnel yüklü el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskalik'in hayatını kaybettiği saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.