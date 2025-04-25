Murat Kurum: Büyükşehir Belediyesi bu konutlara su bağlamam diyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Arnavutköy Sosyal Konut Projesiyle ilgili ortaya atılan Kanal İstanbul iddialarına tepki gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100 ekranlarında tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve Kübra Par’ın sorularını yanıtladı.

Lüks konut yalanı

Arnavutköy Sosyal Konut Projesinin Kanal İstanbul'un bir parçası olduğunu iddia edenlere tepki gösteren Kurum, projedeki her konutun sosyal konut olduğuna dikkat çekti.

'Büyükşehir Belediyesi su bağlamam diyor'

Büyükşehir Belediyesinin çeşitli engellerine takıldıklarını da açıklayan Murat Kurum projeye su bile vermeyi reddedenlere rağmen bu konutları yapıp vatandaşın hizmetine sunacaklarının altını çizdi.