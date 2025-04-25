BIST 9.433
DOLAR 38,42
EURO 43,73
ALTIN 4.078,37
GÜNCEL

Murat Kurum: Büyükşehir Belediyesi bu konutlara su bağlamam diyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Arnavutköy Sosyal Konut Projesiyle ilgili ortaya atılan Kanal İstanbul iddialarına tepki gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100 ekranlarında tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve Kübra Par’ın sorularını yanıtladı.

Lüks konut yalanı

Arnavutköy Sosyal Konut Projesinin Kanal İstanbul'un bir parçası olduğunu iddia edenlere tepki gösteren Kurum, projedeki her konutun sosyal konut olduğuna dikkat çekti.

'Büyükşehir Belediyesi su bağlamam diyor'

Büyükşehir Belediyesinin çeşitli engellerine takıldıklarını da açıklayan Murat Kurum projeye su bile vermeyi reddedenlere rağmen bu konutları yapıp vatandaşın hizmetine sunacaklarının altını çizdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Murat Kurum duyurdu: Yıl sonunda 81 ilde büyük konut kampanyası
Murat Kurum duyurdu: Yıl sonunda 81 ilde büyük konut kampanyası
Hasar tespitinde son durum: 6539 ihbar, 101 az hasarlı bina
Hasar tespitinde son durum: 6539 ihbar, 101 az hasarlı bina
İlber Ortaylı: İstanbul’u terk edemem
İlber Ortaylı: İstanbul’u terk edemem
Naci Görür: Depreme masa başında toplantılarla hazırlanılmaz
Naci Görür: Depreme masa başında toplantılarla hazırlanılmaz
Direk dansı skandalında yeni görüntü çıktı 23 Nisan'da çocuklara bu izletilir mi?
Direk dansı skandalında yeni görüntü çıktı 23 Nisan'da çocuklara bu izletilir mi?
Konya'da beynine pıhtı adan adam Türkçe'yi unuttu Danca konuşuyor
Konya'da beynine pıhtı adan adam Türkçe'yi unuttu Danca konuşuyor
Rusya Moskova'da generalin öldüğü bombalı saldırının videosu dehşet
Rusya Moskova'da generalin öldüğü bombalı saldırının videosu dehşet
İBB'ye yönelik soruşturma! Şüphelilerinin toplantı yaptığı otelde kameralar bantlanmış
İBB'ye yönelik soruşturma! Şüphelilerinin toplantı yaptığı otelde kameralar bantlanmış
Fatih Camisi'nde kürsüde depreme yakalanan vaiz gündem oldu
Fatih Camisi'nde kürsüde depreme yakalanan vaiz gündem oldu
Depreme berber dükkanında yakalanan müşterinin sakinliği şaşırttı
Depreme berber dükkanında yakalanan müşterinin sakinliği şaşırttı
Karpuz mu o dayı? Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bina kontrolü dile düştü
Karpuz mu o dayı? Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bina kontrolü dile düştü
Yüksek ateşle başlıyor, organ yetmezliğiyle devam ediyor! Prof. Dr. Bahadır Ceylan 'sessiz katil'e karşı uyardı
Yüksek ateşle başlıyor, organ yetmezliğiyle devam ediyor! Prof. Dr. Bahadır Ceylan 'sessiz katil'e karşı uyardı