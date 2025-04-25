İlber Ortaylı: İstanbul’u terk edemem

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un "Artık büyük deprem olmaz" açıklamasına Prof. Dr. Naci Görür sert tepki gösterirken, tartışma Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya da soruldu. Ortaylı, “Tarihte iki hafta arayla üst üste deprem olmamış, ama bu olmaz demek değildir” diyerek İstanbul’u terk etmeyeceğini söyledi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimler karşı karşıya geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un "İstanbul'da artık büyük olmayacak" sözlerine Prof. Dr. Naci Görür, "Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, hiç Marmara Denizi'ni bilmeyen adam konuşuyorsa ben ne yapayım?" şeklinde yanıt vermişti.

İki ismin İstanbul depremi ile ilgili bu tartışması ise Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya soruldu.

Ortaylı, "tarihte 2 hafta aralıkla üst üste deprem olmamış onu bilirim, ama bu olabilir veya olmaz demek değil" ifadesini kullandı.

Muhabirin 'İstanbul'u terk etmeyi düşünüyor musunuz' sorusuna ise Ortaylı, "İstanbul'u terk edemem ben" şeklinde yanıt verdi.