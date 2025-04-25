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Murat Kurum duyurdu: Yıl sonunda 81 ilde büyük konut kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda 81 ili kapsayan ve şimdiye kadarki en büyük konut kampanyasının başlatılacağını duyurdu. Gençler ve emekliler için özel kontenjan ayrılacağını belirten Kurum, kampanyanın detaylarının yıl sonunda açıklanacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda 81 ili kapsayan ve bugüne kadar yapılmış en büyük konut kampanyasını başlatacaklarını açıkladı. Gençler ve emekliler için özel kontenjan ayrılacağını belirten Kurum, "18-20 yaşında gencimizin kurayla ev sahibi olması ne güzel. Belki daha evlenmedi bile, hayata bir evle başlıyor" ifadelerini kullandı. Talep eden ilçeleri de kapsayacak kampanyanın tüm detayları yıl sonunda duyurulacak.

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