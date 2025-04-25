BIST 9.433
DOLAR 38,41
EURO 43,77
ALTIN 4.085,65
GÜNCEL

Murat Kurum: Samandağ’da kamulaştırma bilimsel verilere göre yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samandağ’daki rezerv alanın belirlenmesinde halk ve belediyeyle istişare ettiklerini, sağlam zemine öncelik verdiklerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samandağ'da belirlenen rezerv alanla ilgili belediyeyle ve vatandaşlarla ortak karar aldıklarını açıkladı. Kurum, sağlam zemine öncelik verildiğini belirtti.

"Sağlam zeminde kamu arazisi varsa öncelik veriyoruz"

Bakan Kurum, Samandağ'da yapılacak projelerde yer seçiminde halkın taleplerinin dikkate alındığını söyledi. “Belediye başkanımızla birlikte ‘vatandaş nerede istiyor’ diye istişare yaptık, birlikte karar verdik. Sağlam zemin neredeyse oraya yöneldik” diyen Kurum, kamu mülkiyeti olan alanlara öncelik verildiğini, böyle bir alan yoksa kamulaştırma yoluna gidildiğini belirtti.

"İtirazlar olabilir ama süreç bilimsel verilerle ilerliyor"

Kamulaştırılacak alanlarda birkaç hak sahibinin itiraz ettiğini aktaran Kurum, “İtiraz edebilirler. Ancak bedeli neyse, ödeyerek kamulaştırıyoruz. Bilim insanları da o bölgenin sağlam zemin olduğunu söylüyor, biz de bu verilerle hareket ediyoruz” dedi.

"Belediye başkanımız bize destek veriyor"

Samandağ Belediye Başkanı’nın sürece katkı sunduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Başkanımız bize teşekkür etti, sağ olsun. Gittiğimizde bizi ziyaret etti, birlikte iş birliği içinde hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Murat Kurum: Büyükşehir Belediyesi bu konutlara su bağlamam diyor Murat Kurum duyurdu: Yıl sonunda 81 ilde büyük konut kampanyası Hasar tespitinde son durum: 6539 ihbar, 101 az hasarlı bina
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Murat Kurum: Büyükşehir Belediyesi bu konutlara su bağlamam diyor
Murat Kurum: Büyükşehir Belediyesi bu konutlara su bağlamam diyor
Murat Kurum duyurdu: Yıl sonunda 81 ilde büyük konut kampanyası
Murat Kurum duyurdu: Yıl sonunda 81 ilde büyük konut kampanyası
Hasar tespitinde son durum: 6539 ihbar, 101 az hasarlı bina
Hasar tespitinde son durum: 6539 ihbar, 101 az hasarlı bina
İlber Ortaylı: İstanbul’u terk edemem
İlber Ortaylı: İstanbul’u terk edemem
Naci Görür: Depreme masa başında toplantılarla hazırlanılmaz
Naci Görür: Depreme masa başında toplantılarla hazırlanılmaz
Direk dansı skandalında yeni görüntü çıktı 23 Nisan'da çocuklara bu izletilir mi?
Direk dansı skandalında yeni görüntü çıktı 23 Nisan'da çocuklara bu izletilir mi?
Konya'da beynine pıhtı adan adam Türkçe'yi unuttu Danca konuşuyor
Konya'da beynine pıhtı adan adam Türkçe'yi unuttu Danca konuşuyor
Rusya Moskova'da generalin öldüğü bombalı saldırının videosu dehşet
Rusya Moskova'da generalin öldüğü bombalı saldırının videosu dehşet
İBB'ye yönelik soruşturma! Şüphelilerinin toplantı yaptığı otelde kameralar bantlanmış
İBB'ye yönelik soruşturma! Şüphelilerinin toplantı yaptığı otelde kameralar bantlanmış
Fatih Camisi'nde kürsüde depreme yakalanan vaiz gündem oldu
Fatih Camisi'nde kürsüde depreme yakalanan vaiz gündem oldu
Depreme berber dükkanında yakalanan müşterinin sakinliği şaşırttı
Depreme berber dükkanında yakalanan müşterinin sakinliği şaşırttı
Karpuz mu o dayı? Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bina kontrolü dile düştü
Karpuz mu o dayı? Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bina kontrolü dile düştü