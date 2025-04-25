Murat Kurum: Samandağ’da kamulaştırma bilimsel verilere göre yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samandağ’daki rezerv alanın belirlenmesinde halk ve belediyeyle istişare ettiklerini, sağlam zemine öncelik verdiklerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samandağ'da belirlenen rezerv alanla ilgili belediyeyle ve vatandaşlarla ortak karar aldıklarını açıkladı. Kurum, sağlam zemine öncelik verildiğini belirtti.

"Sağlam zeminde kamu arazisi varsa öncelik veriyoruz"

Bakan Kurum, Samandağ'da yapılacak projelerde yer seçiminde halkın taleplerinin dikkate alındığını söyledi. “Belediye başkanımızla birlikte ‘vatandaş nerede istiyor’ diye istişare yaptık, birlikte karar verdik. Sağlam zemin neredeyse oraya yöneldik” diyen Kurum, kamu mülkiyeti olan alanlara öncelik verildiğini, böyle bir alan yoksa kamulaştırma yoluna gidildiğini belirtti.

"İtirazlar olabilir ama süreç bilimsel verilerle ilerliyor"

Kamulaştırılacak alanlarda birkaç hak sahibinin itiraz ettiğini aktaran Kurum, “İtiraz edebilirler. Ancak bedeli neyse, ödeyerek kamulaştırıyoruz. Bilim insanları da o bölgenin sağlam zemin olduğunu söylüyor, biz de bu verilerle hareket ediyoruz” dedi.

"Belediye başkanımız bize destek veriyor"

Samandağ Belediye Başkanı’nın sürece katkı sunduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Başkanımız bize teşekkür etti, sağ olsun. Gittiğimizde bizi ziyaret etti, birlikte iş birliği içinde hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.