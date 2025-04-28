Galatasaray 38 milyon euroluk yıldızın transferini bitirdi! "Hayırlı olsun"
Gelecek sezonun kadro yapılanmasına başlayan Galatasaray'da çarpıcı bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın, piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcunun transferini bitirdiği ifade edildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. Haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım rakibini deplasmanda 5-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada Roland Sallai, 56. dakikada Lucas Torreira, 71. dakikada Victor Osimhen ve 87 ile 89. dakikalarda Alvaro Morata kaydederken, ev sahibi takımın tek golü ise 79. dakikada Luccas Claro'dan geldi.
Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 5’e çıkararak şampiyonluk yolunda bir adım daha atarken transfer iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor.
"Galatasaray Sane transferini bitirdi"
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Neo Spor yayınında Galatasaray’ın Leroy Sane’nin transferinde mutlu sona ulaştığını söyledi. Çelikler, “Leroy Sane, Galatasaray’a hayırlı olsun. Uluslararası piyasadan da yüzde 90 transferin olduğunu söylüyorlar. ‘Galatasaray, Sane transferini bitirdi’ diye” ifadelerini kullandı.