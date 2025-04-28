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Sırrı Süreyya Önder'den gelen haberler kötü! Sağlık durumunu hastane açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'den gelen haberler kötü! Sağlık durumunu hastane açıkladı

13 gündür yoğun bakımda olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi. Açıklamada, "Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir" denildi.

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İstanbul Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından 13 gündür tedavisi yoğun bakımda süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni yazılı açıklama yapıldı.

"Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız"

Açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; Bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

"Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmekte"

-Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi.

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